Dentro do Jogo: Aos trancos e barrancos

É aos trancos e barrancos que os gremistas estão conseguindo ficar perto de deixar a zona de rebaixamento do brasileirão. Ainda falta o futebol de qualidade que a equipe tem condições de apresentar. Mas com atuações razoáveis o mais importante para o momento está acontecendo, vitórias e os três pontos.

O time enfrenta dificuldades para criar jogadas de ataque com qualidade e ser mais agressivo diante de seus adversários.

Douglas Costa jogando centralizado no meio não acrescenta nada no tricolor, que fica sem força ofensiva perto da área adversária.

Os dois gols diante do Bahia só saíram no segundo tempo depois que o técnico Felipão deixou o meia jogar perto do ataque fazendo com que o sistema ofensivo ficasse mais forte. O tricolor trabalhou melhor a bola, criou e marcou.

Mesmo que ainda seja aos trancos e barrancos o Grêmio está vencendo, respirada melhor e dá sinais de vida no campeonato.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

