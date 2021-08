Briga em cancha de bochas termina com dois mortos no interior de São José do Inhacorá

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma briga envolvendo pelo menos cinco homens, resultou em dois mortos e um ferido por disparos de arma de fogo na comunidade de Mato Queimado, no interior do município de São José do Inhacorá.

De acordo com as primeiras informações, na noite deste sábado (21) ocorreu um desentendimento em um bar (cancha de 48), e as três vítimas foram baleadas por outros dois homens.

Dois homens não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Um morador de Cinco barulhos, e o outro da cidade de São José do Inhacorá. O terceiro ferido foi encaminhado para o hospital.

Os dois homens suspeitos de serem os autores dos disparos, seriam moradores de Três de Maio. A Brigada Militar faz buscas.

Fonte: Paulo Marques Notícias

