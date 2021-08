Santo Augusto registra o 35° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS e Hospital Bom Pastor – AHBP, confirmaram nesta quinta-feira (19), o 35º óbito por Covid-19 em Santo Augusto.

A vítima um homem de 52 anos, faleceu na noite de quarta-feira, 18 de agosto. Ele Internou no Hospital Bom Pastor de Santo Augusto no dia 30 de junho. No dia 03 de julho foi entubado e transferido no mesmo dia pela união assistencial para UTI do Hospital Regional de Santa Maria.

O mesmo tinha Comorbidades: cardíaco, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e Obesidade.

Santo Augusto tem hoje três casos ativos e sete suspeitos de Covid-19. Um paciente segue internado em decorrência da doença.

