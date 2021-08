Mais um animal silvestre é encontrado morto as margens da RSC 472 em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Fotos: André Rodrigo Gaklik/especial MB Notícias

Mais um animal silvestre foi encontrado morto às margens das RSC 472 em Tenente Portela. Desta vez foi um Tamanduá Mirim conhecido também como Tamanduá de Colete.

O registro foi feito pouco após a ponte do Rio Turno na divisa entre Três Passos e Tenente Portela.

Normalmente este tipo de animal não é encontrado em qualquer local. Seu habitat natural é normalmente florestas, e ele tem hábitos diurnos e noturnos.

Segundo a Patram, em algumas situações os veículos que trafegam na rodovia estão acima da velocidade e os animais ou são lentos como é o caso do Tamanduá, ou ficam desorientados pela luz dos faróis. O local onde o animal foi encontrado é um corredor de Animais Silvestres na região.

A Patram irá até o local recolher o animal, e afirma que investigará as sucessivas mortes de Animais Silvestres por atropelamento. Há suspeita que algo possa estar ocorrendo no habitat destes animais, pois não é normal eles saírem do meio do mato.

O Tamanduá Mirim raramente sai de área de floresta ou vegetação fechada.

Fonte: Portela Online e MB Notícias

