Frente fria muda o tempo após calor histórico para agosto no RS

O Rio Grande do Sul teve hoje um dia de calor histórico com intensidade raramente vista até hoje em agosto. Uma massa de ar muito quente cobre quase todo o Brasil, o Paraguai, a Bolívia, parte do Uruguai e o Nordeste da Argentina e ganhou intensidade.

Ademais, uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera, um corredor de vento a cerca de 1.500 metros de altitude, que se origina na Bolívia e vem até os países do Prata e o Rio Grande do Sul, transportou ar muito quente e fumaça do Centro-Oeste do Brasil para o estado gaúcho e o Norte do Uruguai.

Quase todos os municípios do Rio Grande do Sul registraram máximas hoje acima de 30ºC, inclusive cidades da Serra. Muitas regiões superaram os 35ºC em pleno agosto. O calor foi mais intenso no Oeste, no Noroeste, no Centro do Estado, nos vales e na Grande Porto Alegre. Veja algumas das principais máximas hoje no Rio Grande do Sul que têm estação meteorológica.

Porto Xavier: 37,5°C

Parobé: 37,3°C

Roque Gonzales: 37,3°C

São Borja: 37,1°C

Santa Rosa: 37,0°C

Colinas: 36,7°C

Estrela: 36,5°C

Taquara: 36,4°C

Teutônia: 36,4°C

São Luiz Gonzaga: 36,3°C

Lajeado: 36,2°C

Campo Bom: 36,1°C

Santa Cruz do Sul: 36,1°C

São Gabriel: 36,1°C

Feliz: 35,9°C

Maçambará: 35,9°C

Santo Antônio das Missões: 35,9°C

Porto Vera Cruz: 35,8°C

Alegrete: 35,6°C

Itaqui: 35,6°C

Venâncio Aires: 35,6°C

Triunfo: 35,3°C

Cerro Largo: 35,2°C

Passo do Sobrado: 35,2°C

São Leopoldo: 35,2°C

São Miguel das Missões: 35,2°C

Novo Hamburgo: 35,1°C

Santa Maria: 35,1°C

São Vicente do Sul: 35,0°C

Restinga Seca: 34,9°C

Rosário do Sul: 34,9°C

Bossoroca: 34,8°C

Barra do Quaraí: 34,7°C

Santo Ângelo: 34,7°C

Vila Nova do Sul: 34,7°C

Cachoeira do Sul: 34,6°C

Porto Alegre: 34,5°C

Panambi: 34,1°C

Ibirubá: 33,9°C

Dois Irmãos das Missões: 33,9°C

São Sepé: 33,8°C

Barra do Ribeiro: 33,7°C

Catuípe: 33,6°C

Rio Pardo: 33,5°C

Santiago: 33,3°C

Uruguaiana: 33,3°C

Tupanciretã: 33,2°C

Salto do Jacuí: 33,1°C

Camaquã: 33,0°C

Cruz Alta: 33,0°C

Pelotas: 32,9°C

São Vendelino: 32,9°C

Capão do Leão: 32,8°C

Palmeira das Missões: 32,8°C

Sertão Santana: 32,6°C

Espumoso: 32,5°C

Nova Esperança do Sul: 32,4°C

Quaraí: 32,4°C

Santo Augusto: 32,3°C

Pinheiro Machado: 32,2°C

Campos Borges: 32,1°C

Carazinho: 32,1°C

Marau: 32,1°C

Quinze de Novembro: 32,1°C

Serafina Correa: 32,1°C

Chapada: 32,0°C

Na Grande Porto Alegre, a máxima de 36,1ºC em Campo Bom foi a mais alta no mês de agosto cidade do Vale do Sinos desde que se iniciaram as medições em 1984. Já em Porto Alegre, a tarde de hoje foi uma das cinco mais quentes já observadas em agosto na cidade em 111 anos de observações.

FRENTE FRIA VAI FAZER O CALOR CEDER

Uma frente fria que já traz chuva na Argentina e no Uruguai muda o tempo no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Frente traz chuva, localmente forte e com raios e risco de temporais, desde o começo do dia em parte do Oeste, especialmente na fronteira com o Uruguai, e no Sul gaúcho. Nas demais regiões, o sol aparece com nuvens ao longo desta sexta-feira.

À medida que a frente avançar para Norte pelo Estado, o sistema frontal deve perder muita atividade e organização.

Por isso, na faixa central do Rio Grande do Sul e na Metade Norte há chance apenas de chuva isolada, sobretudo na segunda metade do dia. Na maioria das cidades da Metade Norte não chove nesta sexta e o tempo muda somente com aumento de nuvens e o vento virando para Sul.

No Sul e no Oeste, pela chuva, a temperatura se mantém mais baixa e o dia deve terminar com marcas entre 11ºC e 13ºC. Por sua vez, na Metade Norte será outro dia quente, mas sem o calor intenso de hoje.

A temperatura pode atingir 30ºC a 32ºC no Noroeste, no Médio e Alto Uruguai, no Planalto Médio e nos Campos de Cima da Serra. Em Porto Alegre e região metropolitana, as máximas devem ficar entre 26ºC e 28ºC na maioria dos pontos com 17ºC no final do dia.

MetSul Meteorologia

