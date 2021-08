Empenhadas emendas parlamentares destinadas ao HSA no valor de quase R$ 2 milhões

Compartilhar Pin 0 Compart.

Duas emendas parlamentares no valor de quase R$ 2 milhões em benefício ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela foram empenhadas pelo Governo Federal. A entrega do ofício de empenho para a direção do HSA ocorreu na manhã desta sexta-feira, 20 de agosto, em frente a Casa de Saúde.

As emendas foram destinadas pelos deputados federais Marcelo Brum (PSL), que repassou via indicação de emenda de bancada o valor de R$ 1.420.000,00, e Dep. Sanderson (PSL) que repassou via indicação de emenda individual o valor de R$ 420.000,00, totalizando R$ 1.840.000,00 (um milhão oitocentos e quarenta mil reais).

Por se tratar de verba de custeio, o dinheiro poderá ser utilizado para diferentes investimentos. A destinação dos R$ 1.840.000,00 foi possível após esforço dos deputados para ajudar o HSA, reconhecendo sua importância não só para a cidade, mas também, para moradores de dezenas de municípios que compõem a macrorregião de saúde.

Participaram a presidente do partido Democratas de Tenente Portela e secretaria adjunta de saúde municipal, Indaiara Wisniewski Raber, acompanhada pelo vice-presidente do democratas e diretor de turismo, Julio Graminho Junior, da Sra. Elisangela Berghetti Lutz, Sr Diego Perusso, e do secretário de desenvolvimento econômico e turismo do município, Leonardo Siqueira.

