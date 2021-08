Criança de um ano e 3 meses é jogada de prédio na Cohab em Santo Ângelo

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia investiga um fato inusitado que aconteceu na manhã de quinta-feira, 19, em Santo Ângelo. Uma criança de um ano e três meses foi jogada do segundo andar de um prédio localizado na rua Harteis Hortêncio, no bairro Cohab. Logo depois a própria mãe da criança, um adolescente de 16 anos, teria se jogado do mesmo local.

As informações preliminares levantadas pela reportagem do Grupo Sepé até o momento são de que a criança está bem. Ela está em atendimento na UPA. Já a mãe, uma adolescente de 16 anos, teria fraturado a perna, e necessita de uma cirurgia.

O nome da jovem não será divulgado, em função do que preconiza o ECA (Estatuto da Criança e ado Adolescente). Populares relataram que a mulher teria tentando matar a criança e depois cometer suicídio. Porém, há uma outra versão de que a jovem teria jogado a criança e se jogado pela janela do prédio tentando fugir de uma outra mulher, que estaria se relacionando com o namorado da adolescente.

A Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente de Santo Ângelo está apurando o caso. Traremos maiores informações

Fonte: Grupo Sepé de Comunicação

