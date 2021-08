Coronel Bicaco: RGE beneficia Hospital Santo Antônio de Pádua com projeto de eficiência energética

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

A Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco, ainda sob a intervenção administrativa da Municipalidade, recebeu um importante auxílio no seu processo de recuperação fiscal, financeira e de gestão, iniciado em março de 2018.

Trata-se da instalação de uma usina solar com potência de 36,96kWp, contendo 84 placas, onde se estima a obtenção de uma economia anual de R$ 36.700,00. Na ação, também foram substituídas 335 lâmpadas convencionais, por lâmpadas LED.

Estas ações de eficiência energética foram realizadas sem custos ao Hospital Bicaquense, e fazem parte do Programa RGE nos Hospitais, que tem como objetivo modernizar o sistema de iluminação de instituições de saúde, instalando usinas de geração de energia solar e substituindo lâmpadas comuns por unidades com tecnologia LED.

Juntamente com o Hospital Bicaquense, a RGE beneficiou nesta etapa outras 15 cidades, totalizando investimentos de mais de 5 milhões de reais. Conforme o analista de Eficiência Energética da RGE, Odair Deters, as usinas de geração de energia operam de maneira totalmente automatizada e produzem energia de qualidade. Com isso, os hospitais poderão destinar o valor economizado das contas de energia para outras áreas, beneficiando todos os usuários e funcionários.

https://www.rge-rs.com.br/releases/Paginas/rge-investe-mais-de-rs-5-milhoes-em-obras-de-eficiencia-energetica-em-hospitais-do-estado.aspx

