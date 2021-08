Acidente é registrado na ERS 155 em Santo Augusto

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Fernando Almeida

Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta sexta-feira,20, na ERS 155 em Santo Augusto.

Foi por volta das 17hs, no Km 62, nas proximidades do trevo de acesso à Chiapetta. Um veículo Focus com um reboque acoplado a ele, saiu da pista e chocou-se contra as àrvores as margens da rodovia.

Segundo informações, além do motorista, outros dois ocupantes estavam no veículo. O condutor precisou ser conduzido até o hospital Bom Pastor de Santo Augusto, para atendimento. Os demais ocupantes não se feriram.

Fonte: Rádio Querência

