Jovem natural de Tenente Portela é preso por descaminho pela PRF em Sarandi

Durante essa quarta-feira, 18, em uma operação da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais da região norte do estado, quatro pessoas foram presas em três ocorrências distintas envolvendo bebidas importadas ilegalmente.

Em uma operação que ocorreu nas BRs 386 e 285, com a participação do serviço de inteligência, os policiais registraram três ocorrencias de descaminho, que é a importação de produtos legais sem os devidos pagamento de impostos e trâmites aduaneiros.

Na primeira ocorrência, por volta das 19h30, na BR 285 em Passo Fundo, os policiais abordaram um Uno com placas de Canoas. No carro, que estava sem os bancos traseiros, foram encontradas 60 caixas de vinhos importados diversos. O condutor, de 43 anos, já foi preso 5 vezes pela PRF pelo mesmo crime desde 2019, sendo esta sua sexta prisão. O veículo e a carga foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

A segunda apreensão foi às 21h na BR 386 em Seberi. Dois homens, de 39 e 30 anos, estavam em uma Mercedes Benz Sprinter, com placas de Maravilha-SC, carregada com 1.222 garrafas de bebidas importadas variadas. Eles foram presos e encaminhados com o veículo e a carga para a Polícia Federal em Santo Ângelo, onde foi registrado o flagrante.

Na última ocorrência, por volta das 23h50, na BR 386 em Sarandi, foi abordado um Santana com placas de Charqueadas. O motorista, de 22 anos, natural de Tenente Portela, levava 195 litros de vinhos importados, com garrafas avaliadas em R$ 450,00 no mercado nacional. A carga foi encaminhada à Receita Federal.

