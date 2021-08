Covid-19 – 48% da população vacinável de Tenente Portela já está imunizada aponta saúde

Compartilhar Pin 0 Compart.

Números do Monitoramento da Imunização da Covid-19 mostram que praticamente metade da população já completou o esquema de imunização.

Às 15h desta quinta-feira, 19, o Monitoramento da Imunização Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde mostrava que 48% da população vacinável de Tenente Portela, já está imunizada. O percentual refere-se aos portelenses com mais de 18 anos de idade que tomaram as duas doses ou que receberam a dose única. Neste percentual também estão os adolescentes de 12 a 18 anos com comorbidades que também já receberam o imunizante.

Em relação aos números da primeira dose, os dados oficiais do Estado revelavam que praticamente 78% da população recebeu ao menos uma dose. O Município é um dos primeiros da região a garantir a oferta da vacina para 100% da população vacinável. Isto ocorreu a partir da última segunda-feira, 16, quando o avanço da imunização por faixa etária chegou aos portelenses com 18 anos, sem comorbidades.

Tenente Portela, que já ganhou o prêmio de primeiro lugar no Te Vacina RS como sendo o Município da faixa de 10 a 50 mil habitantes que mais vacinou, tinha nesta quinta-feira pouco mais de 1% de doses armazenadas, ou seja, das 16.331 recebidas, 16.045 já estavam aplicadas. A orientações, por parte da Secretaria de Saúde e Saneamento, é justamente essa: a vacina chegou, vai para o braço do portelense o mais rápido possível.

Os portelenses com mais de 18 anos que ainda não se vacinaram, devem procurar a Sala de Vacinas (Postão). Para aqueles que estão aguardando a segunda dose, a Secretaria informa diariamente o calendário. Nesta quinta-feira o cronograma contemplava que teve aplicado os imunizantes da Pfeizer e Astrazenica até o dia 10 de junho.

Confira os números de Tenente Portela do Monitoramento da Imunização Covid-19:

DOSES RECEBIDAS: 16.331

DOSES APLICADAS: 16.045

PERCENTUAL APLICADO: 98,2%

DOSE 1: 9.734

DOSE 2: 5.991

DOSE ÚNICA: 320

DOSES APLICADAS EM NÃO RESIDENTES: 568

DOSES APLICADAS EM RESIDENTES DE PORTELA, PORÉM OUTROS MUNICÍPIOS:

DOSE 1: 762

DOSE 2: 469

DOSE ÚNICA: 20

POPULAÇÃO PORTELENSE ESTIMADA: 10.485

DOSE 1: 10.496 (77,8%)

SISTEMA VACINAL COMPLETO: 6.460 (47,9%)

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

