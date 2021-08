Corpo de Bombeiros combate incêndio em Itapiranga SC

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Corpo de Bombeiros de Itapiranga

Na noite de ontem, quarta-feira (18), o Corpo de Bombeiros de Itapiranga atendeu uma ocorrência de incêndio em residência.

Por volta das 20h12min a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e se

deslocou até a rua Eduardo Werlang no bairro Floresta em Itapiranga. Ao chegar no local foi verificado incêndio no pavimento térreo de uma casa de dois pisos. O local também usado como garagem.

As chamas atingiram 25 metros quadrados da edificação, sendo consumidos diversos pertences do morador, entre eles, uma motocicleta Honda CG e um fogão a gás.

A ação rápida do Corpo de Bombeiros de Itapiranga conseguiu salvar um automóvel Chrysler Stratus que estava no local e teve pequenos danos e evitou que o fogo se alastrasse para o restante da edificação, que em seu pavimento superior possui 120 metros quadrados, além de evitar que as chamas atingissem as casas vizinhas.

Foram montadas duas linhas de combate para ataque direto ao fogo, realizada ventilação positiva e posterior rescaldo. O local foi isolado e deixado aos cuidados do morador. A guarnição da Polícia Militar de Santa Catarina esteve no local dando apoio na ocorrência.

