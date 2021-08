Atenção: Calor será atípico nesta quinta-feira em dia de verão

Compartilhar Pin 0 Compart.

Dias quentes em agosto são normais, mas o calor previsto pela MetSul Meteorologia para esta quinta-feira será atípico para esta época do ano no Rio Grande do Sul ante a sua intensidade. Os gaúchos vão experimentar uma tarde cujas máximas vão rivalizar com muitos dias de janeiro ou fevereiro. As máximas durante a tarde em algumas cidades vão ficar até 15ºC acima do que é normal para esta época do ano, o que é pouco comum.

Uma massa de ar muito quente que cobre quase todo o Brasil, o Paraguai, a Bolívia, parte do Uruguai e o Nordeste da Argentina vai cobrir todo o Rio Grande do Sul e ainda deverá ganhar intensidade. Uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera, um corredor de vento a cerca de 1.500 metros de altitude, que se origina na Bolívia e vem até os países do Prata, vai transportar ar muito quente e fumaça do Centro-Oeste do Brasil para o estado gaúcho.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

As máximas nesta quarta-feira vão superar os 30ºC em quase todas as cidades gaúchas, inclusive em municípios de maior altitude como da Serra. Os termômetros devem marcar mais de 35ºC em municípios do Oeste, do Noroeste, do Centro do Estado, dos vales e da Grande Porto Alegre. Em alguns, as máximas podem ficar entre 36ºC e 38ºC.

A MetSul projeta máximas de 31ºC a 32ºC em Bagé, Passo Fundo e Erechim, 32ºC a 33ºC em Pelotas e Santana do Livramento, 34ºC a 35ºC em Santa Maria e Cruz Alta, 35ºC a 36ºC em Alegrete. Lajeado e em Ijuí, e 36ºC a 37ºC em Santa Cruz do Sul, São Borja, Uruguaiana e Santa Rosa.

Porto Alegre deve ter máxima de 34ºC a 35ºC, mas alguns bairros da cidade pelo efeito da ilha de calor urbano podem ter mais. Na região metropolitana, especialmente no Vale do Sinos, os termômetros podem indicar 35ºC a 37ºC. Como o recorde de calor de agosto desde o começo das medições em 1984 em Campo Bom é de 35,9ºC, não se pode afastar que a máxima desta quinta se aproxime da marca ou mesmo a supere.

Em razão do ar muito seco e do excessivo calor, com o predomínio do sol em todas as regiões, o risco é muito alto de incêndios em vegetação no Oeste, no Noroeste e no Norte do Estado que não tiveram chuva nesta quarta. Mais a Oeste, inclusive, o risco chega a ser extremo.

Espera-se a presença de fumaça de queimadas vinda do Norte da Argentina. Paraguai e Centro-Oeste do Brasil, transportada pela corrente de jato de baixos níveis que pode trazer ainda vento Norte com intensidade moderada e por vezes com rajadas, especialmente no Oeste e no Sul gaúcho.

Será o terceiro dia seguido de muito calor no Oeste e no Noroeste do Rio Grande do Sul. O calor já foi muito intenso para o mês de agosto nesta quarta-feira. Assim como era previsto pela MetSul, o Oeste, o Noroeste e o Norte do Rio Grande do Sul não teriam chuva e o dia seria de sol com ingresso de ar muito quente. As máximas alcançaram 36,6ºC em Porto Xavier, 36,4ºC em Santa Rosa, e 35,2ºC em São Borja e Uruguaiana.

MetSul Meteorologia

Curtir isso: Curtir Carregando...