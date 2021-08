Tenente Portela avante

Compartilhar Pin 0 Compart.

O amor por um lugar

Nunca pode ser imposto,

Pois amar não é dever

Só acontece e fica exposto

No olhar e no cuidado,

No fazer o que é certo

Preservando o legado

E a história descoberta

E se um desejo vem brotar,

E deve ser coletivo,

Que essa terra sempre evolua

Alcançando objetivos

Com cada um contribuindo

No trabalho, em intenções,

Sempre voltados ao bem

Gerando belas ações

Tenente Portela, cidade,

Canto bom pra se viver

No belo estado gaúcho

Orgulho pra se dizer

Parabéns por esta data!

Sessenta e seis anos agora…

Que siga encantando o povo

E também quem vem de fora

E que os caminhos que trilhares

Tragam bastante progresso

Abram portas pra um futuro

Que seja de muito sucesso!

Por Marlene Staub – Portela Online

Essa é uma singela homenagem à cidade que deu nome a este site, Portela Online, pela passagem do seu 66° Aniversário de Emancipação Político-administrativa, comemorado neste dia 18 de agosto.

