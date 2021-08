Policiais Militares de Canoas realizam parto de emergência de uma moradora do Bairro Guajuviras

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na manhã de terça-feira (17) a guarnição composta pelos policiais militares Sgt Silva e Sd Bottino do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) da cidade de Canoas, em patrulhamento pelo bairro Guajuviras, foram despachados para atendimento de uma mulher que estava em trabalho de parto.

Deslocaram com rapidez até o endereço e ao chegar no local fizeram contato com o pai da mulher, mas já notaram que o nascimento da criança seria ali no local, não conseguindo levar ao hospital.

Com auxílio dos policiais na realização do parto, em poucos minutos a mãe deu à luz a um menino com nome Gabriel. Em seguida chegou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que realizou os demais procedimentos e encaminhou para o hospital.

Conforme relato do Sgt Silva a mãe estava muito nervosa e com a chegada da guarnição, os policiais foram conversando com ela e acalmou-se na medida do possível e o parto logo aconteceu.

O Sgt Silva e Sd Bottino mantiveram a calma e a tranquilidade, com destreza e técnica naquele momento tão especial em poder ajudar a mãe dar à luz a uma criança, onde ficara guardado na memória dos policiais a realização do parto.

Fonte: Comunicação Social do 15º Batalhão de Polícia Militar de Canoas

