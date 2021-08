Identificado primeiro caso da Variante Delta do coronavírus na região

Compartilhar Pin 0 Compart.

O laboratório da Unijuí identificou o primeiro caso da variante Delta do coronavírus na região. A informação foi confirmada pela Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, CISA, Beth Rolim, em entrevista à Rádio Progresso. Beth disse que o município no qual reside o paciente infectado pela variante, vai ser preservado para “não criar alarde entre a população”.

Além disso, o CISA e a Unijuí estão adquirindo um novo equipamento para sequenciamento genético do coronavírus, exclusivo para identificar casos da variante Delta. Segundo ela, os dois equipamentos já disponíveis no laboratório, continuam em funcionamento, no entanto, o custo para a detecção da variante através de um destes equipamentos, é muito alto. “Um dos equipamentos que temos já permite a detecção da variante, no entanto, enquanto o teste para identificar o coronavírus custa R$75, para identificar a variante Delta o valor mais que dobra, custando R$260. Por isso estamos adquirindo este equipamento exclusivo para detecção das variantes”, pontua.

O equipamento, que está sendo importado dos EUA, custa R$140 mil e será adquirido com recursos conjuntos entre CISA e Unijuí. Segundo Beth, ainda não há estimativa de tempo para que o equipamento comece a operar, já que no momento estão sendo feitos trâmites burocráticos da aquisição.

Fonte: Rádio Progresso de Ijuí

