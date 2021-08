Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na manhã de terça-feira (17/8), policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM), em conjunto com a Polícia Civil, realizaram o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no município de Planalto.

Na ação foi localizada e apreendida, uma espingarda Calibre 12, uma pistola Calibre 9mm, além de um rifle Calibre 22LR.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

37°BPM

Curtir isso: Curtir Carregando...