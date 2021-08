Atleta portelense assina contrato com empresário da Serra Gaúcha

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma das maiores dificuldades dos jogadores das categorias de base é assinar contrato com um empresário de relevância no meio esportivo, o que torna o sonho de ser um jogador profissional ainda mais distante e complicado.

Mas essa etapa foi superada e agora a notícia é boa, pelo menos para o portelense Victor Bassani, o Nego Bassa, que comemora muito a assinatura do contrato com um empresário da Serra Gaúcha, Adriano Zeni. Segundo Bassa, o empresário é um dos melhores daquela região e mantém parcerias importantes no mundo futebolístico.

Nego Bassa joga atualmente no Brasil de Farroupilha, na categoria Sub 17 , capitão do time e inclusive sendo destaque na equipe.

Parabéns Nego Bassa, sucesso na tua caminhada. Que venham muitas vitórias em campo e também fora dele.

Fotos: Divulgação

