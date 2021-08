Três Passos registra o 69° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Mais um óbito de morador de Três Passos, em decorrência de complicações da Covid-19, foi confirmado nesta segunda-feira (16). O paciente, homem, de 72 anos, estava internado na UTI/Covid do Hospital da Unimed Noroeste/RS, em Ijuí, desde o dia 8 de agosto. Este é o 69º óbito no âmbito da pandemia, no município. Há 21 dias não ocorriam óbitos pela doença, na instituição hospitalar de Ijuí.

Este óbito ainda não foi notificado à Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos, portanto, não consta no boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (16).

Números do boletim epidemiológico

O boletim de segunda-feira traz números relativos ao final de semana sobre a Covid-19. Apenas um novo caso positivo foi confirmado nas últimas 72 horas.

Neste momento, Três Passos está com 12 casos ativos de coronavírus e 13 casos suspeitos, de pacientes que aguardam resultado laboratorial de seus exames. 49 pessoas estão orientadas a cumprir isolamento domiciliar.

Nestes últimos três dias, seis pacientes evoluíram para o quadro de recuperados da doença.

Nesta segunda-feira, o Hospital de Caridade de Três Passos não apresenta internações de pacientes em razão da Covid-19: nem na UTI, nem na Ala/Covid.

Desde o início da pandemia, Três Passos contabiliza 2.946 casos positivos de Covid-19, com 2.866 pacientes recuperados e 69 óbitos (o 69º óbito ainda será notificado à Secretaria de Saúde do Município).

