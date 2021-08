Tenente Portela e região podem ter temperatura acima dos 30°C a partir desta terça-feira

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma massa de ar quente gradualmente começa a invadir o Rio Grande do Sul e determina forte elevação da temperatura. O aquecimento maior, entretanto, ainda não vai ocorrer em todas as regiões gaúchas e algumas áreas seguem com temperatura agradável no período da tarde. A presença de nuvens baixas hoje em parte do dia novamente vai impedir uma elevação acentuada da temperatura em algumas regiões.

O sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, entretanto, assim como ocorreu ontem, algumas regiões devem ter períodos de maior nebulosidade. São esperadas mais nuvens principalmente no Sul e no Leste gaúcho, onde haverá nevoeiro em diferentes pontos e chance até de chuvisco fraco isolado no começo do dia. As nuvens baixas podem tardar a dissipar em alguns municípios e permanecer durante muitas horas.

O Oeste e o Norte do Estado, com ingresso de ar seco e quente, devem ter o predomínio do sol e aquecimento acentuado com uma tarde de calor para o mês de agosto. Isso fará com que muitas cidades da Serra, por exemplo, tenham temperatura mais alta durante a tarde hoje que vários municípios ao nível do mar no Sul e no Leste gaúcho que vão ter muitas nuvens baixas durante a manhã. Haverá pontos da Serra e dos Aparados da Serra com marcas entre 26ºC e 28ºC na tarde desta terça-feira.

As maiores máximas, porém, devem ocorrer na Fronteira Oeste, no Noroeste e no Médio e Alto Uruguai. Na região de Uruguaiana, as máximas na tarde desta terça deverão ficar ao redor de 29ºC a 30ºC. Marcas semelhantes são esperadas nas regiões de Passo Fundo, Erechim e Frederico Westphalen. As máximas mais altas ocorrem no Noroeste, onde na área de Tenente Portela os termômetros podem indicar de 30ºC a 32ºC.

Em Porto Alegre e região metropolitana, a terça-feira começa com muitas nuvens baixas, neblina e nevoeiro em alguns pontos. No decorrer da manhã, a cobertura de nebulosidade baixa entra em gradual dissipação e o sol deve aparecer com nuvens ao longo do dia. Isso trará uma maior elevação da temperatura e uma tarde agradável. A temperatura hoje na cidade de Porto Alegre deve variar entre uma mínima de 14ºC ao amanhecer e uma máxima de 26ºC ou 27ºC no período da tarde.

MetSul Meteorologia

