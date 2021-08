Morre condutor de automóvel que capotou em Esperança do Sul no final de semana

Compartilhar Pin 0 Compart.

Morreu na manhã desta terça-feira (17), por volta de 8h45min, na UTI do Hospital de Caridade de Três Passos, um homem de 29 anos de idade, que esteve envolvido em acidente de trânsito na madrugada do último sábado (14), em trecho da VRS-822 na localidade de Esquina Pedrali, em Esperança do Sul.

De acordo com informações da Brigada Militar, Nataniel Felipe Kött conduzia um veículo Fiat Siena, que acabou colidindo em um poste de energia elétrica e capotou, por volta de 2h da madrugada de sábado. Ele foi socorrido por equipe do SAMU e encaminhado até o Hospital de Caridade de Três Passos, onde acabou vindo a óbito nesta terça-feira. Outras três pessoas, que também estavam no automóvel, foram socorridas naquela madrugada por equipe do Corpo de Bombeiros, com escoriações leves: uma mulher e duas crianças.

O corpo de Nataniel está sendo velado no CTG de Esperança do Sul e o sepultamento está previsto para acontecer na quarta-feira, dia 18, a partir das 15h, no cemitério de Esperança do Sul.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

