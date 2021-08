Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na madrugada desta terça-feira(17/08), às 03h30 policiais militares do 7° BPM, em conjunto com a Polícia Civil prenderam um homem pelo crime de descaminho em Esperança do Sul.

A prisão ocorreu na Linha Lara após abordagem de um camionete, sendo localizada no seu interior 522 garrafas de vinhos estrangeiros.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Toda mercadoria e o veículo foram apreendidos e entregues na Receita Federal do Brasil.

Brigada Militar

Curtir isso: Curtir Carregando...