Fase municipal dos Jogos Escolares de Santa Catarina acontecem nessa semana em Itapiranga

Foto: divulgação

Será realizada entre os dias 18 e 20 de agosto, a fase municipal dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc). O evento envolverá em torno de 200 alunos de 12 a 14 anos de seis escolas estaduais e uma municipal, além da mobilização e participação dos professores e direção dos educandários. Para os alunos das escolas do interior, a secretaria municipal de Educação, Cultura e Desporto irá disponibilizar transporte.

Os jogos serão sediados nos ginásios e na Associação JBS. A competição inicia nesta quarta-feira, dia 18, às 7h45, com jogos na modalidade futsal masculino e feminino; na quinta-feira, dia 19, disputas a partir das 13h20 no Complexo Oktober, modalidades de tênis de mesa e xadrez feminino e masculino; e na sexta-feira, dia 20, na Associação JBS, a partir das 13h20, provas de atletismo feminino e masculino.

É importante destacar, que a etapa municipal da competição escolar acontecerá em conformidade com os protocolos sanitários vigentes de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19), obedecendo os decretos e normativas do Governo do Estado e orientações da Vigilância Sanitária. Será restrito a presença de público no evento, devendo ser observado o distanciamento, uso de máscara e álcool em gel.

Prefeitura de Itapiranga

