Condutor fica ferido em grave acidente na RSC 163 em Barra do Guarita

Fotos: Leitora do Portela Online/Especial

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo Ford KA de cor branca e um ônibus escolar ambos emplacados em Barra do Guarita, foi registrado no final da tarde desta terça-feira (17), na RSC 163, localidade de Capoeira Grande, interior de Barra do Guarita.

O acidente ocorreu nas proximidades da Escola Cecília Meireles e do cemitério da localidade.

No ônibus escolar além do motorista haviam dois passageiros, alunos de 9 e 16 anos. Ninguém se feriu.

Já no automóvel o condutor sofreu ferimentos graves e foi conduzido ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e controlou o tráfego.

