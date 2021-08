Tupi de Crissiumal derrota o Glória, em Vacaria, na estreia da Série A2 do Campeonato Gaúcho

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Tupi/divulgação

O representante da região na Séria A2 do Campeonato Gaúcho estreou com uma grande vitória, fora de casa, neste sábado (14). O Tupi de Crissiumal derrotou o Glória, por 1 a 0, em jogo disputado no estádio Altos da Glória, em Vacaria. O gol do jogo foi marcado por Junior Gaúcho, aos 40 minutos do primeiro tempo.

Mesmo jogando contra uma das equipes apontadas como favoritas para conseguir o acesso à elite do futebol gaúcho, o rubro-negro criciumalense não se intimidou e fez um jogo equilibrado.

O gol da vitória surgiu após uma cobrança de falta para o Tupi, com desvio do capitão da equipe, Junior Gaúcho, mandando para o fundo da rede.

No segundo tempo, o Glória tentou uma maior pressão, inclusive com duas bolas na trave, em chances concluídas por Tcharles e Ronaldinho Gramadense.

O Tupi, do técnico Paulo Mulle, soube suportar o nível impresso pelos donos da casa e garantiu uma importante vitória na primeira rodada da competição.

A equipe de Crissiumal jogou com: Rubão; Buiú, Silvio, Junior Gaúcho e Digão; Dedé, Jocenir, Sergio (Dudu), Tiago (Cabelo) e Cecel (Luan); Ruan.

O Glória jogou com: Gustavo; Marcel (Carlinhos), Azevedo (Fell), Alisson e Salib; Jefferson, Marcelo Passos (Romário) e Ronaldinho Gramadense; Saldanha, Tcharles e Brandão. Técnico: Leocir Dall’Astra.

O Tupi volta a campo na quarta-feira, dia 18, quando enfrentará o Veranópolis, às 15 horas, no Estádio Rubro-Negro, em Crissiumal.

RESULTADOS DE SÁBADO – 1ª RODADA SÉRIE A2

Glória 0x1 Tupi

Igrejinha 0x2 Brasil de Farroupilha

Veranópolis 2×1 União Frederiquense

Cruzeiro 1×1 Passo Fundo

JOGOS DE DOMINGO – 1ª RODADA SÉRIE A2

Inter-SM x São Gabriel

Guarany-BA x Guarani-VA

Lajeadense x Bagé

São Paulo-RG x Avenida

Fonte: Rádio Alto Uruguai com informações da Tua Rádio Fátima

