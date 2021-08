Sicoob Creditapiranga SC/RS realiza semana de negócios

Compartilhar Pin 0 Compart.

Com o propósito de oferecer aos cooperados uma semana inteira de condições exclusivas para fazer bons negócios, o Sicoob Creditapiranga SC/RS realiza de 23 a 27 de agosto a sua 5ª Semana de Negócios.

Os produtos com condições especiais nesta edição da Semana de Negócios são Carteira de Crédito, Captação e Integralização de Capital Social. De acordo com o Gerente Comercial do Sicoob Creditapiranga SC/RS, Nirton Follmann, a Semana de Negócios foi pensada para auxiliar o cooperado na realização de sonhos e planos. “Com as linhas de crédito do Sicoob, o cooperado tem acesso a um mundo de soluções, com agilidade para realizar ou antecipar projetos. Em contrapartida, para o associado que quer investir seu dinheiro com segurança e liquidez, temos ótimas opções de aplicações com rentabilidade acima da média.”

A integralização do capital social também está entre os focos da Semana de Negócios. Nirton explica que “A importância dedicada na semana ao capital social, faz jus a essência do sistema cooperativista, também de crédito, na participação econômica dos membros, viabilizando o crescimento de sua cooperativa com sustentabilidade.”

O Sicoob tem o propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. “Nós pensamos e trabalhamos sempre para contribuir com a prosperidade econômica e social dos cooperados e das comunidades, por isso, desenvolvemos produtos de acordo com o perfil dos nossos cooperados, sejam pessoas físicas, jurídicas, do campo ou da cidade”, conclui Follmann.

A 5° Semana de Negócios do Sicoob contará com atendimento próximo e consultivo, seja presencial ou por meios dos canais digitais e WhatsApp. O cooperado que contratar um dos produtos com condições especiais na semana, concorrerá a uma TV Samsung 43”.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing.

