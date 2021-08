Portelense ganha etapa do Gaúcho de Ciclismo de Estrada

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Portelense Ricardo Rafaelli começou muito bem sua participação em competições de ciclismo. Ele que tem a perna esquerda amputada ficou em primeiro lugar na primeira etapa da competição Gaúcha de Ciclismo, na categoria Paraciclismo C3. Foram 30 minutos de corrida e duas voltas num circuito onde os competidores percorreram cerca de 120 km.

Segundo o portelense, uma de suas percepções da prova foi a técnica exigida durante todo o trajeto. Nas primeiras voltas de sua categoria percebeu o ataque forte do segundo colocado, mas Rafaelli conseguiu buscar e manter o padrão de velocidade terminando o percurso com folga e em primeiro lugar. Bem humorado Ricardo brincou , “Foi de perder as pernas!!”.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Os próximos compromissos na competição são:

12 de setembro – Santa Rosa/RS

16 e 17 de outubro- Vacaria

1º de novembro – São Lorenço do Sul

Sobre o Paraciclismo é um esporte que deriva do ciclismo, destinado a pessoas com deficiência. Sua prática é realizada com a utilização de handbike, triciclos e bicicletas adaptadas, a handbike é uma espécie de triciclo pedalado com as mãos. No velódromo, as bicicletas não têm marchas e a competição acontece em uma pista que varia entre 250 e 325 metros de extensão. Velocidade em todas as provas é fundamental. Na estrada, os ciclistas de cada categoria largam ao mesmo tempo. As competições são as mais longas da modalidade, com até 120 km de percurso.

Curtir isso: Curtir Carregando...