Ladrão assalta mulher depois de furtar crânio humano e crucifixos do cemitério de Lajeado

Foto: Brigada Militar

No início da madrugada de sábado, dia 15, policiais militares do 22° BPM, prenderam um homem de 40 anos por roubo, furto qualificado, subtração de cadáver e violação de sepultura no Centro de Lajeado. Ele assaltou uma mulher e ao ser preso policiais descobriram que ele havia furtado um crânio e crucifixos do cemitério de Lajeado.

De acordo com a Brigada Militar, a guarnição em patrulhamento ostensivo foi abordada por um homem que informou que sua esposa foi assaltada. Em buscas, o suspeito foi localizado na Rua Tiradentes, no centro de Lajeado. Ao ver a polícia ele fugiu e se desfez de uma mochila enquanto corria.

Foi encontrado logo depois escondido embaixo de um carro. Durante revista pessoal foi localizado o celular da vítima e dentro da mochila crucifixos de túmulos e um crânio humano.

O preso confessou ter realizado o furto no cemitério ao lado da rodoviária. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Lajeado. Ele já tem antecedentes criminais por homicídio doloso, furto simples, desobediência e desacato.

