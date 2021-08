Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Ontem, domingo (15/08), às 13h25 policiais militares do 7º BPM prenderam um homem por porte ilegal e arma de fogo.

A prisão ocorreu no centro da cidade de Tenente Portela, após abordagem de um veículo, sendo localizado um revólver, calibre .38, municiado com seis munições intactas, em baixo do banco do motorista.

O homem foi preso e encaminhado para Delegacia de Polícia para registro.

Brigada Militar

