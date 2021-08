Brigada Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Nesta segunda-feira (16/08), por volta das 11h05, no Bairro Operário em Tenente Portela, Policiais Militares do 7º BPM realizaram a abordagem de dois homens. Na cintura de um deles foi encontrado uma pistola calibre 9mm municiada com 12 munições.

A Arma de fogo era registrada, porém o homem não possuía autorização para o porte.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Os indivíduos foram identificados e encaminhados a Delegacia de Polícia onde foi lavrado o registro de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Brigada Militar

Curtir isso: Curtir Carregando...