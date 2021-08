Casal de Liberato Salzano perde a vida ao sair da formatura da filha em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

A noite trágica deste sábado, 14, ficou ainda mais triste após as vítimas do grave acidente na ERS 324 serem identificadas pela polícia. Uma noite programada para ser de alegrias acabou sendo marcada por uma tremenda tragédia.

Uma jovem formanda de Engenharia Civil perdeu seus pais e teve o irmão ferido, após a formatura, em Passo Fundo. Jairo e Ilse Soranzo, pais da mulher, juntamente com o irmão de 16 anos, se envolveram em um grave acidente de trânsito ao sair do Centro de Eventos Gran Palazzo.

Os três, que são moradores de Liberato Salzano, tripulavam uma F-250 e, ao atravessar a rodovia foram atingidos por uma carreta, na parte lateral do veículo. Jairo e Ilse morreram no local. O jovem foi socorrido pelo SAMU gravemente ferido e conduzido ao Hospital de Clínicas, onde permanece em estado estável.

Além dessas vítimas, mais três pessoas se feriram no mesmo local: uma outra colisão foi registrada, em decorrência do acontecido. Um HB20 que trafegava no sentido Pontão/Passo Fundo atingiu a lateral de uma SUV Ranger Rover Discovery, que retornava na pista para prestar socorro aos envolvidos no primeiro acidente.

O veículo HB20 estava indo com destino ao Hospital São Vicente de Paulo, porque um dos tripulantes havia sofrido um enfarto. Ele e outros dois integrantes do carro tiveram ferimentos leves e foram conduzidos ao atendimento médico.

Tripulantes do Discovery e da carreta estão bem. O socorro foi prestado por equipes de emergência do Corpo de Bombeiros, SAMU e APrado Resgate.

A ocorrência foi atendida pelo Pelotão Rodoviário de Passo Fundo, Polícia Civil e peritos do IGP.

