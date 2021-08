Operação do 1º Batalhão Rodoviário da BM apreende mais R$ 500 mil em contrabando

Compartilhar Pin 0 Compart.

Operação policial do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar apreende mais de 2.500 garrafas de bebidas e outras mercadorias oriundas de descaminho com valor aproximado de mais de 500 mil reais.

Durante os dias 10 a 13 de agosto, os policiais militares do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, através dos Pelotões Rodoviários de Santa Rosa, Santo Augusto, Passo Fundo e Força Tática, realizaram grande operação para coibir crimes transfronteiriços na fronteira com a Argentina e divisa com Santa Catarina.

Durante a operação foram fiscalizados diversos veículos e abordadas dezenas de pessoas sendo apreendido os seguintes produtos de origem estrangeira, sem procedência:

✅ 2.347 garrafas de vinho de diversas marcas, de origem Argentina;

✅ 210 garrafas de cerveja;

✅ 120 latas de cerveja;

✅ 31 aparelhos celulares e outros objetos eletrônicos;

✅ 10 caixas de produtos importados utilizados em mecânica, sendo graxa fluorescente, spray, desengraxantes e outros produtos similares;

Todos os produtos apreendidos e os 6 veículos utilizados para transporte das mercadorias foram entregues na Polícia Federal e Receita Federal, ficando a disposição da justiça.

Veja mais fotos das apreensões:



Comunicação Social do 1º BRBM

