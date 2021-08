Inaugurada a nova sede do SAMU em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Base de Tenente Portela ganha nova estrutura em prédio instalado junto ao Hospital Santo Antônio.

Passados oito anos de sua instalação, o Serviço de Atendimento Médio de Urgência, SAMU, ganhou finalmente uma sede melhor estruturada para desempenhar a sua função. A base de Tenente Portela, começou suas atividades em 2013 e desde então carecia de instalações mais adequadas. Esta questão foi resolvida, a partir desta sexta-feira, 13, com a inauguração da nova sede.

As instalações funcionam junto a Hospital Santo Antônio, que é o responsável pela gestão. O ato inaugural reuniu autoridades locais, colaboradores e integrantes da diretoria da casa de saúde e a equipe do SAMU, conhecida também como “samuseiros”. A obra conta com investimentos públicos, através de repasse feito Prefeitura, em atendimento também a indicação da Câmara Municipal que, ao final do ano passado, propôs a destinação de recursos para esta finalidade.

A unidade portelense atende também os municípios de Derrubadas, Barra do Guarita, Vista Gaúcha e Miraguaí. Silvane Schneider é a enfermeira que responde tecnicamente pelo serviço que é composto ainda por cinco técnicos de enfermagem e cinco condutores, que se revezam em escalas de 24 horas por dia.

O ato inaugural fez parte da programação dos 66 anos de Tenente Portela. Entre as autoridades, estiveram: o prefeito, Rosemar Sala; a presidente da Associação Hospitalar Santo Antônio, Mirna Braucks; os vereadores Natanael Diniz de Campos e Luciano Berta Filipin; os secretários municipais de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Bettio Sala; de Administração, Paulo Farias; de Saúde e Saneamento, Magna Sinhori; e de Assistência Social e Promoção Humana, Rosangela Fornari.

