Touro mata agricultor em Gentil/RS

Foto: divulgação

O agricultor Sandro Pradegan, 46 anos, morador de Forquilha, interior de Gentil-RS, foi morto pelo ataque de um touro holandês. O incidente ocorreu na quarta-feira e o sepultamento ocorreu nessa quinta-feira (12).

O agricultor deixa esposa e dois filhos, um menor. A vítima foi socorrida em um hospital de Marau, mas não resistiu. Ele teve hemorragia interna, peito e pulmões perfurados.

O produtor rural foi separar o touro das vacas quando houve o ataque. Ele quebrou o cabo de uma foice no animal, mas não conseguiu evitar a fatalidade. O animal arrastou a vítima por cerca de 60 metros. Restos de roupas e um pé de botas ficaram no trajeto do ataque. Ele estava sozinho.

Familiares ainda conseguiram conversar com Pradegan quando lhe encontraram caído. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marau, do qual o agricultor era associado, Silvio Borghetti lamentou o ocorrido.

Fonte: Rádio Planalto News

