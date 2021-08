Redentora terá sinal de TV Digital

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Redentora/divulgação

O Município de Redentora foi contemplado através da Portaria nº 2.524/2021 emitida pelo Ministério das Comunicações, com a inovação do sistema de televisão Digital (sinal aberto), pelo qual será possível a todos os Munícipes Redentorenses, assistir a diversos canais de Tv aberta, sem a necessidade de antena parabólica, tendo apenas o Conversor digital instalado em sua televisão.

O Prefeito Nilson Paulo Costa e a Ouvidora do Poder Executivo, Wânia Siede, reuniram-se com a representante da empresa Seja Digital (Empresa autorizada pelo Ministério das Comunicações para conduzir o Projeto) – Marcia Helena Koboldt, no dia 05 de agosto de 2021, para discutir o desenvolvimento do trabalho, o qual deverá estar concluído/ em funcionamento, a partir de 2022.

Os contribuintes com cadastro ativo junto ao Cadunico estarão recebendo kits de conversores digitais gratuitos.

Será instalada em Redentora toda a infraestrutura necessária para o funcionamento do sinal Digital para a TV Aberta. Todos os equipamentos serão doados ao Município, num montante de aproximadamente R$ 500.000,00. Demais informações serão repassadas aos Munícipes de acordo com o desenvolvimento do Projeto.

