Frio perde força e temperatura deve subir nos próximos dias

O frio começa a perder força a partir de agora e a tendência para os próximos dias no Rio Grande do Sul é de elevação da temperatura. O episódio de frio desta semana teve o seu auge no começo desta quinta-feira, mas já a partir desta sexta se notará um aumento tanto das mínimas como das máximas no território gaúcho.

A nebulosidade diminui nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul, entretanto nuvens vão persistir sobre o Estado. Por isso, o sol aparece na maior parte do território gaúcho, mas com céu parcialmente nublado a nublado na maioria das regiões do Estado.

Períodos de maior nebulosidade ocorrem principalmente no Norte gaúcho, onde em parte do dia ainda pode ter chuva ou garoa em alguns pontos, especialmente perto da divisa com Santa Catarina, em áreas como o Alto Uruguai e mais ao Norte nos Campos de Cima da Serra.

Com as nuvens, o resfriamento noturno é prejudicado e o dia começa muito menos frio do que ontem. Na Grande Porto Alegre, as mínimas devem se situar entre 7ºC e 9ºC, logo 5ºC a mais do que no amanhecer desta quinta. No Sul gaúcho e na Campanha, apesar de menos frio do que hoje, as mínimas ainda são muito baixas com marcas abaixo de 5ºC em diferentes cidades ao amanhecer.

Já a tarde desta sexta-feira, com menor nebulosidade, a presença do sol e o ar frio mais enfraquecido, terá terá máximas um pouco mais altas e será amena. Porto Alegre poderá chegar aos 18ºC ou 19ºC. Grande parte do interior deve ter entre 16ºC e 19ºC durante a tarde. No Oeste e no Noroeste gaúcho, as máximas devem passar um pouco dos 20ºC.

QUINTA-FEIRA COMEÇOU GELADA

O episódio de frio desta semana teve seu pico de intensidade na madrugada desta quinta, quando muitas regiões do Rio Grande do Sul tiveram mínimas abaixo de zero e grande parte das cidades gaúchas amanheceu com menos de 5ºC. Os termômetros registraram mínimas de -5,4ºC em Pinheiro Machado, -3,1ºC em São Francisco de Paula, -2,7ºC em Ausentes, -2,2ºC em Cambará do Sul, -2,0ºC em Camaquã, -1,8ºC em Encruzilhada do Sul, -1,6ºC em Caxias do Sul e Pedras Altas, -1,4ºC em Farroupilha, -1,1ºC em Herval e Júlio de Castilhos, -0,8ºC em Bom Jesus e Espumoso, -0,7ºC em Canela e em Soledade, -0,6ºC em Getúlio Vargas, -0,4ºC em Barra do Ribeiro, Tapera e Lavras do Sul, -0,3ºC em Bagé e Quaraí, -0,2ºC em Garibaldi, Gramado e em Pelotas, e -0,1ºC em Campo Borges.

O amanhecer foi muito frio também na região metropolitana de Porto Alegre. A temperatura mínima na base aérea de Canoas chegou a 2°C. No bairro de Lomba Grande, área rural de Novo Hamburgo, a mínima foi de 2,3°C. Campo Bom registrou 3,6°C. Em Porto Alegre, a estação convencional do Instituto Nacional de Meteorologia no bairro Jardim Botânico, na zona Leste da Capital, indicou 4,0°C, mesma marca observada no Aeroporto Salgado Filho, na zona Norte.

O aumento da nebulosidade com céu nublado a encoberto na maioria das regiões impediu que a temperatura se elevasse mais e a tarde acabou sendo fria na maior parte das cidades do Rio Grande do Sul com marcas entre 12ºC e 14ºC na maioria.

TEMPERATURA SOBE NOS PRÓXIMOS DIAS

A massa de ar polar responsável pelo resfriamento nesta semana começou já a perder força e a tendência a partir de agora é de elevação da temperatura com noites menos frias e tardes mais agradáveis. Por isso, a tendência é de um fim de semana de marcas bastante agradáveis para esta época do ano..

Em regra, frentes frias passam no inverno a cada uma semana e logo que a temperatura se eleva volta a chover e esfriar. Não é o que se espera para a semana que vem, conforme a totalidade dos danos. Na próxima semana deve se esperar sim o ingresso de uma massa de ar muito quente de origem tropical que, segundo vários dados analisados pela MetSul, poderia trazer calor intenso em pleno inverno.

MetSul Meteorologia

