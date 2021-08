Apontado como “gerente” da facção Os Manos em Ijuí é preso pela polícia

Compartilhar Pin 0 Compart.

Agentes da 2ª Delegacia de Polícia de Ijuí prenderam, nessa quinta-feira (12), um homem acusado de ser o “gerente” do tráfico de drogas da facção Os Manos, na cidade de Ijuí. Em um inquérito policial recentemente concluído, ele foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, juntamente com outros membros.

Ainda este ano, seu automóvel foi apreendido em Montenegro e, no interior do veículo, foi encontrado um fuzil 5.56, diversas munições e drogas (maconha e cocaína) que teriam a cidade de Ijuí como destino. A arma de grosso calibre seria para garantir segurança às bocas de tráfico, e para cometerem atentados contra integrantes da facção contrária, além de extorquir bares, boates, bancas de jogo do bicho no município. O automóvel do traficante preso era conduzido por outra pessoa.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, agentes policiais da 2ª Delegacia de Polícia de Ijuí encontraram na posse de Jovelino do Nascimento Júnior, de 23 anos de idade, natural de Venâncio Aires, maconha, cocaína, dinheiro, celulares, balança de precisão, além de apreenderem uma motocicleta utilizada pelo traficante. Ele foi encaminhado à penitenciária modulada de Ijuí.

Fonte: Rádio Progresso

Curtir isso: Curtir Carregando...