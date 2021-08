Acidente na ERS-324 deixa dois mortos em Planalto

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

A Polícia Civil de Planalto confirmou a morte de duas pessoas, na tarde de quinta, 12, em consequência de um acidente de trânsito na ERS-324, em Planalto.

O acidente nevolveu um Uno e um Gol, nas proximidades da ponte da divisa entre Santa Terezinha e Planalto.

As vítimas são dois homens, moradores de Alpestre, que estavam no Fiat Uno. Um deles morreu no local e o outro foi encaminhado ao Hospital Medianeira de Planalto, mas também foi a óbito.

As duas mulheres que estavam no Gol foram socorridas e encaminhadas ao hospital para atendimento.

Fonte: Polícia Civil e Ponto Norte FM

