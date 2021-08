PRF atende acidente com derramamento de carga em Panambi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

No final da noite de quarta-feira (11), no km 409 da 285, em Panambi, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente com uma carreta. Toda a carga foi espalhada sobre a pista.

A PRF foi acionada por volta das 22h50 para o atendimento de um acidente na BR 285 em Panambi. No local constataram uma saída de pista de uma carreta emplacada em Erechim.

O condutor de 36 anos, único ocupante, não sofreu lesões. O acidente ocorreu devido a perda de controle da direção do veículo, causando manobra brusca que fez com que a carga que transportava caísse sobre as faixas de rolamento da rodovia. A carga de arroz empacotado havia sido carregada em São Borja e seguiria para São Paulo.

As equipes da PRF, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que atenderam a ocorrência, providenciaram a desobstrução da via para que o trânsito voltasse a fluir. O veículo permaneceu no local, sendo que sua retirada ocorrerá somente durante está quinta-feira, dia 12.

