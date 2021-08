PRF apreende mais de 300 kg de maconha na BR-285 em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Divulgação PRF

Na manhã desta quinta-feira, 12 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 318 quilos de maconha que eram transportados num Nissan Tiida, na BR 285 em Passo Fundo. Um traficante foi preso.

Policiais Rodoviários Federais realizavam operação de combate à criminalidade, com apoio do serviço de inteligência, quando suspeitaram do veículo que acessava a BR 285 em Passo Fundo, vindo de Santa Catarina. O condutor do Tiida, com placas do Paraná, desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir, mas foi interceptado na sequência.

Os policiais encontraram no carro cerca de 20 fardos de maconha, acondicionados no banco traseiro e porta-malas. O traficante é paranaense e tem 28 anos.

O preso foi encaminhado à polícia judiciária para registro de flagrante. A droga e o veículo foram apreendidos.

