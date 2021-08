Prefeitura entrega obra asfáltica a comunidade portelense

Compartilhar Pin 0 Compart.

Obra de pavimentação da Rua Tupã, iniciada no ano passado, recebeu um investimento de mais de R$ 800 mil.

Em junho do ano passado, foi dado início da pavimentação asfáltica da Rua Tupã. O projeto está inserido no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (PRÓ-TRANSPORTE), do Governo Federal. De acordo com a Assessoria de Comunicação do Município, “desde o início da atual gestão, a obra foi tratada como prioridade. Por diversas vezes o prefeito Rosemar Sala esteve no local. Também foram mantidos inúmeros contatos com a empresa contratada. O esforço sempre foi no sentido de concluir o serviço e entregar a melhoria, o mais rápido possível.”

Na manhã desta quarta-feira, 11 de agosto, o chefe do Executivo, acompanhado do vice-prefeito, Leônidas Balestrin, esteve novamente na Rua Tupã. Desta vez, a visita marcou a inauguração simbólica da via. Foram investidos cerca de R$ 800 mil reais, que garantem um asfalto de qualidade e melhoram consideravelmente as condições de trafegabilidade em uma importante área central da cidade, que liga a avenida Itapiranga até o entroncamentos das ruas Gaurama, Tamandaré e Tapuias.

O ato fez parte da programação dos 66 anos de Tenente Portela. Participaram os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Leonardo Siqueira; de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Bettio Sala; de Assistência Social e Promoção Humana, Rosangela Fornari; e de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias, além de demais servidores do município.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

