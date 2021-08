Ensino municipal de Derrubadas retorna 100% presencial nesta quinta-feira, 12 de agosto

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Rede Municipal de Ensino de Derrubadas terá retorno integral das aulas presenciais a partir desta quinta-feira 12 de agosto.

A decisão de retorno às aulas presenciais foi tomada em reunião realizada na manhã da última segunda-feira na Câmara de Vereadores.

Participaram do encontro, integrantes da Administração Municipal, Comitê Gestor de Combate à Covid-19 e o Conselho Municipal de Educação e Cultura.

Foi analisado a situação de contaminação da Covid-19 a qual já a mais de 20 dias o município de Derrubadas não tem novos casos da infecção. Também foi discutido sobre as novas legislações publicadas pelo Conselho Nacional de Educação a qual trata do retorno dos alunos às aulas presenciais nas escolas.

Ficou decidido que a partir desta quinta-feira, 12 de agosto as escolas municipais estarão preparadas para receber 100% dos alunos. Algumas escolas menores no município às aulas já estavam ocorrendo com sua totalidade presencial.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto Cristiane Führ, enfatiza e tranquiliza os pais, que todos os cuidados de prevenção à Covid-19 seguirão sendo tomados. Higienização, distanciamento, álcool em gel e o uso obrigatório de máscara.

Cristiane lembra que as famílias que optarem em manter seus filhos em atividade remota, os pais ou responsáveis devem se dirigir até as escolas para conversar sobre o prosseguimento dessas atividades, e justificarem o motivo dessa decisão assinando um termo de responsabilidade.

