BM prende homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes em Ijuí

Foto: Brigada Militar

Na tarde de quarta-feira (11/08/2021), a Brigada Militar de Ijuí recebeu informações que em uma residência localizada na Av. Pinheiro Machado no Bairro São Paulo haviam indivíduos ostentando armas de fogo e vendendo drogas.

Os policiais da Força Tática do 29º BPM foram até o local, onde foi abordado e identificado um homem de 35 anos, natural de Ijuí, com antecedentes criminais por roubo a pedestre, apreensão de objeto e furto qualificado. Durante a busca pessoal foi localizado em sua cintura uma pistola calibre.22, marca Bersa, municiada com 10 munições intactas. Em um dos bolsos foi localizada uma embalagem plástica contendo diversas pedras de crack (4,8g), já fracionadas e prontas para comercialização.

Em diligências nas imediações onde se encontrava o indivíduo foi localizado uma sacola contendo diversas capas de celular e ao lado da sacola diversas cédulas de dinheiro totalizando R$ 402,75, sobre as quais o suspeito disse não saber a origem.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão ao acusado que foi conduzido para realização de exames de saúde na UPA, e em seguida foi apresentado na Delegacia de Polícia para o registro do flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

