SES confirma o 34° óbito por Covid-19 em Tenente Portela

A Secretaria de Saúde do Eatado do Rio Grande do Sul confirmou em seu boletim diário desta quarta-feira (11), a ocorrência do 34° óbito por Covid-19 em Tenente Portela.

A vítima é um homem de 78 anos que veio a óbito no dia 05 de agosto e só hoje teve a confirmação da infecção.

Tenente Portela tem hoje três casos ativo de coronavírus e 18 suspeitos aguardando resultado laboratorial.

O município apresenta três internações no Hospital Santo Antônio, sendo um paciente em UTI-Covid e dois em Enfermaria- Covid.

