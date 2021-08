Redentora: IX Conferência Municipal de Assistência Social avalia a política de Assistência Social e define diretrizes

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Redentora/divulgação

A Administração Municipal de Redentora, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou, na última segunda-feira, dia 09 de agosto, a IX Conferência Municipal de Assistência Social.

Com o tema central “Assistência Social: direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, a Conferência foi realizada por meio do sistema Google Meet.



O objetivo da Conferência é avaliar, propor e deliberar diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município de Redentora, com o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).



Na Conferência, a Conselheira Estadual de Assistência Social, Izolete Bacca ministrou palestra. Em seguida foi realizado um processo de votação das proposições a serem encaminhadas à XIV Conferência Estadual, através de formulário eletrônico. Também foi realizado o processo de votação para a escolha dos delegados que representarão o município na XIV Conferência Estadual.

