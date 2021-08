Prédio do CRAS é inaugurado em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Obra iniciada na gestão passada, foi concluída e entregue a comunidade em mais um evento da programação de aniversário do Município.

A programação alusiva aos 66 anos de emancipação de Tenente Portela teve sequência na manhã desta terça-feira, 10, com a entrega de mais uma obra. O prédio que abrigará o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, foi oficialmente inaugurado.

O ato, que contou com a presença do vice-prefeito, Leônidas Balestrin, marcou a conclusão de um projeto iniciado na gestão passada. Os recursos investidos – na ordem de R$ 380 mil – são oriundos do Governo Federal, através do Ministério da Cidadania, com contrapartida do Município.

A edificação está localizada na rua Sebaldo Stein, no Bairro Bela Vista. Com uma área total de 306 m², a estrutura é composta por salas de atendimento e de reuniões, cozinha para realização de cursos e área administrativa.

Para a secretária de Assistência Social e Promoção Humana, a nova estrutura vai qualificar os serviços prestados pelo CRAS, que hoje são realizados em um prédio alugado. Rosangela Fornari ressaltou a importância do deputado Osmar Terra (MDB), que em 2019 ocupava o cargo de ministro da Cidadania, na destinação dos recursos.

A coordenadora do CRAS, Giovana Lima, informou que em breve os serviços começarão a ser prestados neste novo endereço. Conforme ela, primeiramente ocorrerá a instalação da mobília.

Também prestigiaram a solenidade os secretários de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Bettio Sala; de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Berghetti Denes; de Saúde, Magna Sinhori; de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Leonardo Siqueira; e de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias. O vereador Luciano Berta Filipin (PSDB) também acompanhou a solenidade que teve a presença de servidores municipais e representantes do bairro.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

