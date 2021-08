Novo decreto estadual reduz distância entre classes nas escolas para permitir mais alunos em sala

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

O governo do Rio Grande do Sul reduziu a necessidade de distanciamento social nas escolas públicas e privadas de todo o Estado. Em vez de 1,5 metro entre as classes, a distância agora cai para 1 metro.

a medida foi tomada para permitir que mais estudantes retornem às aulas presenciais e, com isso, recuperem as perdas de quando as escolas estavam fechadas e atuavam apenas com ensino remoto.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Outras medidas de prevenção seguem obrigatórias, como o uso de máscaras por alunos, professores e funcionários, além da ventilação cruzada nas salas de aulas — janelas e portas abertas para garantir a circulação do ar.

A flexibilização passa a valer a partir da publicação do decreto e também se estende para os cursos livres, como escolas de idiomas, por exemplo.

Fonte: O Sul

Curtir isso: Curtir Carregando...