Esperança do Sul não reconhece o 14° óbito por Covid-19, que foi confirmado pelo Estado

Foto: Reprodução

O Município de Esperança do Sul se pronuncia oficialmente sobre a morte de uma mulher de 28 anos ocorrido no último dia 04 de agosto, na qual o estado insiste em afirmar que a causa da morte foi por complicações de Covid-19.

A Secretaria de Saúde por sua vez, questiona tal afirmação, visto que possuem exames laboratoriais que descartam tal afirmação (pesquisa de antígeno para coronavírus negativo e RT-q PCR negativo) em contato com os familiares também foi descartado qualquer contato com pessoas positivas ou suspeitas para o vírus.

O COE estadual, em sua justificativa afirma que a tomografia de sua referida paciente detectou a presença de pneumonia viral, porém tem-se o conhecimento de que pneumonia viral pode ser causado por inúmeros tipos de vírus e não somente o Covid-19.

Com uma cópia do atestado de óbito em mãos, constatou-se que o médico determinou como causa do óbito, como insuficiência respiratória aguda, causada por uma pneumonia viral e em nenhum momento citou pneumonia causada por coronavírus.

Importante salientar que Administração Municipal e Secretaria de Saúde reforçam para as pessoas que neste momento não temos nenhum caso ativo e nenhum caso suspeito para o Covid-19, mas mesmo assim é importante seguir com os cuidados básicos de prevenção.

Secretaria Municipal de Saúde de Esperança do Sul 09/08/2021.

Em anexo uma cópia do óbito.

Foto: Divulgação

MB Notícias

