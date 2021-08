Confira a programação de 66 anos do município de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.



Eventos ocorrerão de 7 a 18 de agosto. Na programação: inaugurações, lançamentos de novos projetos e obras, entre outras atividades, todas elas em conformidade com os protocolos de prevenção à Covid-19.

Os 66 anos de Tenente Portela serão marcados por diversos eventos que ocorrerão no período de 7 a 18 de agosto. A maioria das atividades tem na organização a Prefeitura, com o envolvimento de todas as Secretarias Municipais. Mas também acontecerão eventos promovidos por entidades do Município.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Obras que a atual gestão encontrou em execução estão sendo finalizadas e serão entregues a comunidade. Além de inaugurações, novos projetos serão apresentados. A programação não prevê a realização de eventos populares de grande porte, haja vista as restrições da pandemia. Todas as atividades deverão seguir os protocolos sanitários de prevenção a Covid-19.

Confira a programação completa nos cards a seguir:

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...