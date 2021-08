BM apreende arma de fogo e munições em Catuípe

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Durante a tarde de terça-feira (10/08/2021), a Brigada Militar de Catuípe, recebeu informações através da Sala de Operações, que um indivíduo estaria manuseando uma arma de fogo próximo a uma residência localizada na Rua José Mota, Centro da cidade.

Os policiais deslocaram ao local e contataram com a proprietária da residência, a qual informou que o seu companheiro proprietário da arma não se encontrava mais em casa. A proprietária da casa franqueou a entrada dos policiais.

Durante as diligências foi localizado 01 espingarda Cal. 28; 12 munições cal. .28; 01 pote de chumbo com 445g; 70 espoletas; 02 dosadores; 07 esperas de chumbo; 01 extrator de espoletas e 01 pote de pólvora com 50g.

Diante dos fatos os policiais apreenderam os objetos que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde foi feito o devido registro ocorrência para posterior apuração em Inquérito Policial.

